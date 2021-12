Valitud liikmesuse lõpp: ÜRO Julgeolekunõukogu saali ees langetatakse Eesti lipp

Välisminister Eva-Maria Liimets rõhutas, et Eesti on suutnud tõestada, et väikeriigil on mõju ÜRO Julgeolekunõukogus, ja panna ennast kuulama maailmaareeni kõrgemas kaalukategoorias.

«Iga riigi õigus ja kohustus on anda panus rahu tagamisse, sealjuures põletavate üleilmsete kriiside leevendamisse. Olles kriisidiplomaatia keskuses ning seistes kindlalt inimõiguste, rahvusvahelise õiguse, demokraatlike väärtuste ja meie piirkonna julgeoleku eest, sealhulgas hoidnud julgeolekunõukogu ja rahvusvahelise üldsuse tähelepanu Valgevene võimude tegevusel, saame öelda, et Eesti on seda kohustust täitnud ja meie pingutused on kandnud vilja,» lisas välisminister.

Eesti alaline esindaja ÜRO juures Sven Jürgenson sõnas, et kuigi julgeolekunõukogu pole ainult samameelsete riikide keham, oleme suutnud konstruktiivselt ja edukalt teha koostööd kõikide nõukogu liikmetega. «Teemajuhina Afganistani või Liibüa küsimustes, tuues esimest korda ametlikult lauale küberjulgeoleku, seistes selle eest, et rängad inimõiguste rikkumised ei jääks tähelepanuta, või püüdes aktiivselt aidata kaasa kliima ja julgeoleku vaheliste seoste teadvustamisele on Eesti olnud usaldusväärne partner,» ütles Jürgenson ja lisas, et selle abil on Eesti laiendanud ka oma välispoliitilist haaret ja tugevdanud oma liitlassuhteid.