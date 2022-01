Eesti 200 teeb valitsusele ettepaneku taastada maksuvõlgade ulatuslik intressisoodustus

Eesti 200 majanduspoliitika töörühma juhi Joakim Heleniuse sõnul on energiakandjate hüppeline hinnatõus seadnud Eesti ettevõtjad äärmiselt keerulisse olukorda, mida paljude jaoks süvendavad koroonapiirangute tõttu tekkinud probleemid. «Kuna raskustesse sattunud või sattuvate ettevõtete olukord halveneb kiiresti, siis tuleks Vabariigi Valitsusel kiirkorras taastada eriolukorra meede, mis pakub sarnaselt eelmise aastaga ettevõtetele intressisoodustust maksuvõlgadelt. See leevendaks raskustesse sattunud ettevõtete olukorda, tagab nende usaldusväärsuse finatsasutuste ees ja võimaldab keerulisest olukorrast paindlikumalt läbi tulla,» põhjendas Helenius.

Eelmise aasta lõpus teatas maksu- ja tolliamet (MTA) kõikidele ettevõtjatele, et alates 1. jaanuarist 2022 hakatakse maksuvõlalt arvestama taas intressimäära 0,06 protsenti päevas.

Kui riik ettevõtjatele maksuvõlgade küsimustes vastu ei tule, võib Heleniuse sõnul energiakandjate hüppeline hinnatõus põhjustada pankrottidelaine. «Riigi kohustus on täna ettevõtjaid aidata ning just selliste sammudega on võimalik vaatamata keerulisele olukorrale majanduse vereringet elus hoida,» usub ta.