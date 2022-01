Kallas kõrgest elektrihinnast: kõik pensionärid ei ole abivajajad, minu vanemad ei vaja abi

«Minu vanemad on pensionärid, nemad ei ole abivajajad. Neile selle toetuse andmine tegelikult tähendaks seda, et seda toetust saab keegi teine vähem, kui seda teha automaatselt,» ütles Kallas.

Kaja Kallase isa on riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige ja Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Siim Kallas, kelle palk on üle 5700 euro.

Kallas ei ole nõus kriitikaga, et kõrget elektrihindade eest toetuse küsimine on niivõrd keeruline, et pensionärid ei saa sellega hakkama.