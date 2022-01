«Peamine probleem on loomulikult viimastel nädalatel teravalt esile kerkinud energiakriis, kus valitsus on osutunud otsustusvõimetuks, aga tegelikult on põhjusi, miks valitsust umbusaldada, ju enamgi. Näiteks koroonatemaatika, millega ei ole samuti loogiliselt ja mõistuspäraselt hakkama saadud,» võttis Isamaa esimees Seeder etteheited kokku.