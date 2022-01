Aivar Kokk: energiahüvitise arestimise võimalust oleks valitsus pidanud ette nägema

«Justiitsminister Maris Lauri selgitus, et tekkinud olukord, kus kohtutäiturid võivad arestida erakorralise energiahüvitise summad, sest koalitsioon ei saanud ette näha, et selline vajadus võib kunagi tekkida, on pehmelt öeldes masendav. Sisuliselt on tekitatud olukord, kus võlgnikud jäävad tänu valitsuse tööõnnetusele varasemast veelgi rohkem võlgu,» kirjutas Kokk sotsiaalmeedias.

Kokk tõi välja Julianus Inkasso 2021. aasta ülevaate, millest selgub, et Eestis on eraisikutel kokku vähemalt 235 000 maksehäiret ning maksehäiretega inimesi on 91 000. «See on arvestatav hulk. Täiesti arusaamatu, kuidas selline asi sai koalitsioonil kahe silma vahele jääda,» ei mõista Kokk.

Tema sõnul ei tohi kohtutäiturid võlgnikult arestida näiteks riiklikke peretoetusi, vanemahüvitist ega ka puudetoetust. «Kui me lõime üksi elava pensionäri toetuse, siis hoolitsesime ka selle eest, et see läheks pensionäride heaolu parandamisele ning seaduses nähtaks ette vajalikud erandid. Endine rahandusminister ja kauaaegne rahanduskomisjoni liige Maris Lauri võiks selliste asjadega ju kursis olla,» lausus Kokk.

Kokk heidab ette, et energihüvitise ettevalmistamisel jäeti oluline detail kahe silma vahele. «Ning minister ei ole valmis selle eest isegi vabandama, vaid ütleb, et seda olukorda ei olnud võimalik ette näha,» ütles ta.

Kui koalitsiooni loodud meedet on võimalik arestida, siis see tähendab Koka sõnul seda, et võlgnikud jäävad veel suurematesse võlgadesse, sest inimestel ei ole võimalik energiaarveid tasumata jätta – mittemaksmine tähendab viiviseid, mis aasta peale annavad kiirlaenufirmadega võrdväärse intressi. «Seega jäävad võlgnikud veel suurematesse võlgadesse,» lisas Kokk.