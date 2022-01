Kallas palus Keskerakonna ees vabandust, kuid ühismeelest ollakse veel kaugel

«Vabandamine näitab alati head lastetuba, aga poliitikas on hea käitumise kõrval tähtis ka see, milline on võimekus kokku leppida poliitikates,» sõnas Karilaid, kelle sõnul seisneb Keskerakonna jaoks probleem täna selles, et energiakriisi uues abipaketis pole jätkuvalt kokkulepet saavutatud.