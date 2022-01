Seeder: peaministri poliitilisest avaldusest midagi konkreetset teada ei saanud

Isamaa esimees leiab, et Kallase poliitiline avaldus oli ümar jutt. «Ma pean ütlema, et ääretult piinlik ja kahetsusväärne, et me oleme praegu selle kriisi neljandal või juba viiendal kuul sellises olukorras ja sellise teovõimega valitsuses,» lisas ta.

«Mida ja kuidas ja millal ja millised on valitsuse seisukohad või ettepanekud? Ei ühtegi silpi,» ütles Seeder. «Otsime lahendusi, sõnum ettevõtjatele, otsime laenukäenduse ja käenduslepingule täiendavaid lahendusi. Kaalume laene. Oleme disaininud meetmeid, arutame, otsime ühisosa partneriga jne. Ja kuhu me välja jõudsime?»

Isamaa esimees lisas, et valitsus on bürokraatlik ning ebaefektiivne. «Peaministri poolt KOVidele visatud kivi ei olnud aus ja õiglane, sest selle skeemi aluseks on valitsuse kehtestatud kord, mida võib väga erinevalt tõlgendada. Neid tekkinud probleeme käsitlevad ja tõlgendavadki KOVid veidi erinevalt. Ma ei hakka neist detailidest rääkima, aga see on paljudele inimestele keeruline ja bürokraatlik ning nad ei saa sellega hakkama ja nad loobuvad taotlemisest,» rääkis Seeder.

Seeder ütleb, et praegu on sunnitud abi taotlema ka need inimesed, kes on saanud siiamaani hästi hakkama. «Pered, majaomanikud on täna need, kes peavad seisma kohaliku omavalitsuse ukse taga. Peaminister väidab, et on täiesti loomulik, et taotletakse toetusi ja tehakse selleks avaldusi, et see on justkui positiivne näide, et taotletakse ranitsatoetusi, toimetulekutoetusi, et Eesti rahvas ongi toetuste taotleja. See ei ole hea, et riik on teinud inimesed riigist sõltuvaks, et inimesed ei saa enam iseseisvalt oma eluga hakkama,» lausus Seeder.

Isamaa esimehe sõnul on see väärikuse küsimus ning ta leiab, et selline bürokraatlik ja ebaefektiivne toetuste taotlemise süsteem on ebamõistlik.

«Peaminister ütleb, et inimestel on võimalik lahendada olukord ja vältida kõrget ja kõikuvat börsihinda, kehtestades fikseeritud hindadega lepingud või sõlmides need lepingud. No see on küll «hea» soovitus täna kõrge hinnataseme juures,» ütles Seeder.

«Ja siis see teine peaministri abinõu, et ostjate ja müüjate vahelisi suhteid reguleerida nii, et ostjad ei saaks neid lepinguid enam nii lihtsalt lõpetada – see on ju pikaajalise hinnalõksu tekitamine,» leiab ta.

Seeder ei mõista, miks Isamaa ettepanekud ei saanud peaministrilt ühtegi sisulist kommentaari ega ka küsimust, kuigi peaminister on öelnud, et on valmis kuulama erinevaid ettepanekuid.

Seedri sõnul kinnitas Kallas oma avaldusega, et valitsusel ei ole lahendusi selles kriisis, sest neli kuud on möödas ja inimesed on alles nüüd saanud taotlusi esitama hakata. «Millal saadakse raha kätte ja kuidas see kõik toimima hakkab, me ei tea, täna ei ole see õnnestunult alanud ja valitsuses puudub üksmeel,» ütles Seeder.