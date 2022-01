Energiatüli lahenes: valitsus saavutas kokkuleppe

Postimehe andmetel on pärast neli päeva kestnud võimuliidu arutelusid lõpuks kokkulepe saavutatud.

Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev kinnitas Postimehele, et koalitsioon leidis lõpuks lahenduse. «Kokkulepe on meil olemas,» lausus Võrklaev. «Tunne on positiivne, saime vajalikud meetmed ja küsimused lahendatud,» lisas ta.

Valitsus kehtestab kodutarbijatele elektri- ja gaasi hinnalagi ning viiakse äritarbijate elektri võrgutasu nulli. «Lähtusime põhimõttest, et mitte keegi ei peaks ootamatult kerkinud kõrgete energiahindade pärast und kaotama. Seetõttu lõime juba kehtinud paketi kõrvale veel täiendavad leevendusmeetmed, mis rakenduvad automaatselt,» selgitas Võrklaev.

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid ütleb, et praeguses kiire hinnatõusu tingimustes on oluline, et lisameetmete pakett oleks lihtne, tõhus ja nullbürokraatiaga rakendatav. «Keskerakond peab tähtsaks, et hinnašoki tingimustes saaksid vajalikku tuge nii eratarbijad kui ka ettevõtjad. Tuleb vältida olukorda, et inimesed satuksid erakordsetes oludes võlaorjusesse ja ettevõtlussektorit tabaks pankrotilaine. Oma inimestele on abikäe ulatanud paljud Euroopa riigid, Eesti ei saa jääda kõrvaltvaatajaks,» lisas Jaanus Karilaid.

Meetmete pakett koosneb kolmest osast. Esiteks hinnalagi kodutarbijatele 12 senti kW/h kohta elektritarbimisele kuni 650 kw/h. See tähendab, et kui elektri hind kas börsil või fikshinnaga paketis ületab 12 senti kW/h, maksab selle osa elektriarvest kinni riik. Tarbija ise midagi tegema ei pea, elektrimüüja edastab talle juba arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud. Teiseks hinnalagi gaasihinnale. See on kodutarbijatele 65 €/MWh kohta, seda ületava osa kompenseerib riik 100% kuni tarbimiseni 2.75 MWh.

Kolmandaks kompenseeritakse äritarbijatele jaanuarist märtsini 100% elektri võrgutasu (seni oli võrgutasu alandatud 50%). Koalitsioonipartnerid töötavad edasi ettevõtetele gaasi hinnatõusu leevendusmeetme kokku panemisel.

18. jaanuaril kirjutas Postimees, et Reformierakond tahab selge tarbimispiiriga hinnalage, Keskerakonna arvates aga ei aita see kedagi.

Keskerakonna plaan oleks kiiresti kinni maksta kõigi eratarbijate arveid, Reformierakonna arvates on see ulmeliselt kallis ja et kõigi arveid ei peakski maksma.