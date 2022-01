Helir-Valdor Seeder: valitsus lõi uue toetusskeemiga tragikoomilise olukorra

Seeder rõhutas, et praegu on teada vaid üldsõnaline kokkulepe ja määrust veel ei ole.

«Äsja saavutatud kokkulepe ei kehti tagasiulatuvalt. Samal ajal kehtib ka eelmine kokkulepe, mis tähendab, et praegu on meil kaks abiskeemi,» ütles Seeder. «Kindlasti tekitab see inimestel täiendavat segadust ning ajab olukorra veel keerulisemaks.»

Seedri hinnangul tekib sihtrühm inimesi, kes uue skeemiga saavad toetust ning siis hiljem selgub, et nad vastavad ka eelmise energiahinna toetusmeetmele.

Kui esimese toetusmeetmega tuleb läbida bürokraatlik kadalipp, siis nüüd, uuema meetmega, seda enam tegema ei pea. «See tähendab, et valitsus ei osanud enne mõistlikku ja lihtsat lahendust leida ja kumbki osapool ei tahtnud ka järele anda oma kanguses,» möönis Seeder.

Tema sõnul näitab kogu asjade käik selgelt seda, et valitsuses puudub koostöö. «Eesti rahval on nüüd kaks toetusskeemi: esimene Reformierakonna oma ja teine on Keskerakonna oma,» lausus ta ja lisas, et valitsus on loonud tragikoomilise olukorra.

Seedri hinnangul on see hambad ristis kompromiss, eriti kui mõelda, et selleni jõudmine võttis aega neli päeva. Positiivsena tõi ta välja, et mõnevõrra on see abiks, näiteks majaomanikele. «Aga samas ma saan aru, et kaugküte on täielikult meetmest väljas,» nentis ta.