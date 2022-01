Kallas ja Ratas kutsuvad julgeolekuolukorra tõttu kokku riigikogu vanematekogu

Peaministri sõnul on julgeolekuolukord erakordselt pingeline. «Venemaa eesmärk on taastada poliitiline ja sõjaline mõjuvõim oma naabrite üle. Praegu on eriliselt oluline, et meil oleks julgeolekupoliitikas üksmeel. Selleks on vajalik, et kõik riigikogu erakonnad oleksid samas infoväljas,» selgitas Kallas.