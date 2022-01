Tallinna sotsiaalteenuste ja -toetuste osakonna juhataja Arne Kailase hinnangul on Tallinn andnud maksimumi, et inimestel oleks võimalik oma avaldused ära teha.

«Ent keskvalitsus on paraku teinud korduvalt olulisi ja suure mõjuga muudatusi, mistõttu on nende otsuste lahendamine võidujooks ajaga,» põhjendas ta olukordi, kus taotluse esitamine ei kulge sujuvalt. Ta lisas, et Tallinnal on ka infoliin, kust abivajaja saab pädevat infot ja nõu avalduse täitmise ja esitamise kohta.