Keskerakond soovitab valitsusele kaotada Covid-passid

Koosolekust võtab osa ka õiguskantsleri nõunik Martin Kadai. Muu hulgas tuleb juttu kiirtestide kasutusele võtmisest ja koroonapasside nõude kaotamisest alaealistele.

Martin Kadai rääkis, et haiguse diagnoosimiseks on väga palju muid võimalusi. «Selles kriisis on põhjendamatult, ma saan tervishoiupoliitikast aru, aga antikehade tõendite olulisus ja tähendus on kuidagi välistatud. Need ei ole halvad tõendid ja selle meetodi järgi saab tõendada inimese korduvvaktsineerimist,» selgitas Kadai. «Teatud maani on aktsepteeritav see (poliitika - toim.),» lisas ta.

Tema sõnul ei pääse kriisireguleerijad debatist - kus on miski soovitus ja miski kohustus. «Aga kui me kehtestame kohustuse, siis see tähendab seda, et kohustust tuleb täita ja sellega kaasnevad igasugused mõjud. Kui täna kiirtestide kasutamist soovituslikult vaadata, siis loomulikult see võiks olla laialdane,» rääkis Kadai.

Piirangute põhiseaduspärasus on kehtestatud valitsuse korraldustega, mille osas ei ole õiguskantsleril õigust hinnata nende õiguspärasust, kuna see õigus on kohtule antud.

Viktor Vassiljev küsis Kadai käest, et kuidagi peaks olema väljumisstrateegia. «Võib olla on vastusteta küsimused seotud sellega, et igal haigusel on oma erialaarstid. Eestis epidemioloogi eriala ei ole. Jumal andestas, mingeid suuri epideemiaid ei olnud, kuid nüüd oleme vastu pükse saanud. Nad ei saa oma erialal töötada, seega nende soovitused on madalamad. Epideemiaga võitlemist juhtisid geneetikud ja kõik muud. Kas Eestis peaks olema epidemiolooge?» edastas Vassiljev oma väga pika küsimuse Kadaile.

Kadai sõnul on seda vaja. «Me tegelt pöörasime sellele tähelepanu. Ja ka see on õppetund, et meil tervishoidu on vaja tõsta,» lisas Kadai.

Jaanus Karilaid ütles arutelu lõpus, et Tanel Kiigega on Karilaid leppinud kokku järgmised sõnumid. «Neli sammu, mida on vaja.»

Oleme kiirtestide tagasitulekut arutanud. Keskerakonna soov on, et väljas ei tasu Covid-19 tõendit küsida. Kõik lapsed saaksid meelelahutuses osaleda. Covid-19 tõendit tuleb kaotada.