Riigikogu võttis menetlusse eelnõu kliimapaketi seisukohtadest

Riigikogu on täiskogu otsusega kinnitanud kliimapoliitika põhialused aastani 2050. Eesmärk 55 Kliimapakett omab laiaulatuslikku mõju Eesti ettevõtluse konkurentsivõimele, tarbijatele, koduomanikele ning töötajatele. Seetõttu on tähtis, et oleks olemas selgus selle paketi tegelike mõjude kohta.