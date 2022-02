Seeder: Covid-19 tõendi kohustus koormab kunstlikult tervishoiusüsteemi

«Teadusnõukoja juht Toivo Maimets on tõdenud, et Covid-19 tõend sellisena nagu ta algselt loodi, praegu enam ei toimi. Sama on öelnud ka teadusnõukoja endine juht Irja Lutsar. Samal ajal ei ole valitsus suutnud astuda ühtegi sammu piirangute leevendamiseks,» kirjutas Seeder ühismeedias.

Erakonna esimehe sõnul on näha, et haiglate koormus kasvanud ei ole ja püsib stabiilne. «Samal ajal näeme aga, kuidas ühiskonnas püsivad ja kasvavad pinged. Veebruarist lõppeb kümnete tuhandete inimeste Covid-19 tõendi kehtivus. Need inimesed lisanduvad juba sadadele tuhandetele mittevaktsineeritutele. Seega on meil sadu tuhandeid inimesi, kes on ühiskondlikust elust ära lõigatud,» loetles ta.