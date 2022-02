«Ma arvan, et see oli päris tasavägine tulemus,» kommenteeris Läänemets hääletustulemust. Küsimusele, kuidas erakonda nüüd turgutada, nentis ta, et Eesti vajab kriiside ajal koostööl põhinevat erakonda. «Ma arvan, et Eestis pole mitte ühtegi erakonda, kes suudaks paremini pakkuda koostööl põhinevat ja hoolivat poliitikat nagu sotsiaaldemokraadid.»