Linnapea palgatõus toob Maardus inimesed tänavale

«Asi on selles, et Maardu on eelarve tulukuse poolest üks Eesti vaesemaid omavalitsusi, mistõttu linnapealt oodatakse eelkõige linnaelanikele adresseeritud sotsiaalabi probleemide lahendamist,» lausus Degtjarenko ja lisas, et see on eriti aktuaalne ajal, kui elanikkonna ja ettevõtjate kommunaalkulud kasvavad rekordiliselt. «Linnaelanikud saavad linnavalitsuse poole pöördudes hüvitiseks armuanni 15–25 eurot.»