Kaugele ei jõudnud, seis on endine, me halduslepingute allkirjastamise osas edasi ei liikunud. Konstateerisime küll üksmeelselt, et kõrghariduse rahastamise süsteem pikemas perspektiivis vajaks korrastamist, lühemas perspektiivis aga selle mahajäämuse kasvu pidurdamist. Selles viimases osas on minister teinud oma ettepanekud valitsusele. Kuid valitsus soovib selle otsustamise juurde tulla alles sügisel. Rektorid otsustasid, et kuni otsust ei ole, siis tänase seisuga neile halduslepingutele alla ei kirjutata.