Riigikogu väliskomisjon ühines Euroopa ja USA saadikute toetusavaldusega Ukrainale

Avalduse tekst

Atlandi-ülese kogukonna seadusandjate avaldus Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse toetuseks

Meie kui Atlandi-ülese kogukonna seadusandjate toetus Ukraina suveräänsele territoriaalsele terviklikkusele ja poliitilisele sõltumatusele on jätkuvalt vankumatu. Usume, et Ukrainal, nagu kõigil suveräänsetel riikidel, on õigus määrata ise oma poliitiline ja julgeolekualane tulevik, ning tunnustame Ukraina valitsust märkimisväärsete sammude eest, mida ta on viimase 30 aasta jooksul astunud liberaalsete demokraatlike riikide ühiseid ja pikaajalisi norme ja väärtusi kajastavate demokraatlike ja majanduslike reformide elluviimiseks.

Vene vägede sõjaline koondamine Ukraina piirile ning osalemine praegu Läänemerel, Mustal merel, Arktikas ja Valgevene Vabariigis toimuvatel sõjalistel õppustel mitte ainult ei ohusta seda arengut, vaid kujutab endast ka eksistentsiaalset ohtu Ukraina tulevikule ja iseseisvusele.

Atlandi-ülene ühtsus ei ole kunagi varem olnud meie demokraatlike väärtuste hoidmise seisukohalt määravama tähtsusega kui praegu. Meie otsustavus ja meelekindlus peavad olema kõigutamatud.

Selle nimel ja meie ühiste demokraatlike väärtuste vaimus kutsume Atlandi-ülest kogukonda üles jätkuvalt kasutama kõiki võimalikke diplomaatilisi vahendeid, et aidata kaasa praeguste pingete vähenemisele, kooskõlastades samal ajal meie jõupingutusi, et me räägiksime ühel häälel ja seisaksime ühiselt vastu Vladimir Putini destabiliseerivale tegevusele ning kinnitaksime taas oma toetust Ukraina rahvale ja tema enesemääramisõigusele.

Ajal, kui diplomaatilised jõupingutused jätkuvad, kutsume oma valitsusi tungivalt üles andma Ukrainale viivitamatult enda kaitsmiseks vajalikku surmavat ja mittesurmavat sõjalist varustust. Peale selle kutsume oma valitsusi tungivalt üles valmistama ette kooskõlastatud ja karme majandussanktsioone, mida saaks rakendada kohe, kui Kreml peaks alustama sissetungi Ukraina suveräänsele territooriumile.

Konflikt ei ole vältimatu ja pingete leevendamine on võimalik.

Sõja hind on liiga kõrge, seepärast tuleb võtta mõtestatud ja kooskõlastatud meetmeid pingelõdvenduse toetuseks.