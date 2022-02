Ruuben Kaalepi 590 muudatusettepanekut krüptoeelnõule jäeti arvestamata

Eelnõu eesmärgiks on maandada virtuaalvääringute valdkonnas toime pandava rahapesu, terrorismi rahastamise ning massihävitusrelvade leviku rahastamise riske.

Rahanduskomisjoni esimees Andrei Korobeinik (KE) selgitas, et tulenevalt kohtumisest huvigruppide esindajatega on rahanduskomisjoni ja rahandusministeeriumi koostöös valminud 12 muudatusettepanekut.

«Lisaks on eelnõule esitanud kaks muudatusettepanekut Isamaa fraktsioon ja 594 muudatusettepanekut on esitanud riigikogu liige Ruuben Kaalep (EKRE). Eelnimetatutest 590 on ühe ja sama riigilõivu seaduse sätte muudatused, milledel puudub sisuline puutumus eelnõuga,» ütles Korobeinik.