Isamaa: valitsus võtku meetmed vaenuliku propaganda tõkestamiseks

Seedri sõnul ei ole siin tegemist sõnavabaduse küsimusega. «Kremli kontrolli all olevate kanalite puhul ei saa rääkida vabast meediast ja ajakirjandusvabadusest. Tegemist on selgelt Venemaa huve teeniva propagandaga, ning selle levikut tuleb piirata. Valitsuse analüüside põhjal saab otsustada, kas tõhusam on eemaldada propagandakanalid teenusepakkujate põhipakettidest või leida selleks alternatiivsed meetmed,» lausus Seeder.

Kaitsepolitsei on välja toonud, et Venemaa käsitleb Kremli kontrolli all olevaid telekanaleid riigi inforelvana. Mitmed Euroopa riigid, sealhulgas Läti, Leedu, Ukraina ja Saksamaa on Kremli meediakanalite levikut oma territooriumil piiranud.