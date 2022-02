VIDEO ⟩ Kaja Kallas: loomulikult ei pruugi teile valitsus meeldida

Küsiti, milliseid soovitusi ta annaks Kanada peaministrile, et lahendada rahva algatusi rahumeelselt? Kallas vastas, et tema asi ei ole anda teistele peaministritele soovitusi, kuna iga riigi peaminister lähtub enda riigi olukorrast. «See frustratsioon, mis inimestes on tekkinud, on ikka väga-väga suur. Iga valitsus on tegelenud omal viisil koroonapiirangutega ja selle kriisiga,» selgitas Kallas.

«Ottawa suhtes tahan öelda, et seal on koroonapiirangud väga ranged. Need, kes ütlevad, et mõelge oma peaga, siis kopeerivad meeleavaldusi. Teine on see, et need on need inimesed, kes globaliseerumise vastu võitlevad, ent samas võtavad kõik üle,» lisas Kallas.

Vene kanalite sulgemisest

Heiki küsis, millal Eesti paneb kinni Venemaa telekanalid? Kallas vastas, et Eesti on demokraatlik õigusriik, mis tähendab seda, et peavad olema väga selged alused meediakanalite piiramiseks. «Võidakse kohe öelda, et see on sõnavabaduse piiramine,» selgitas Kallas.

Teiseks pakuvad televisioonipakette eraettevõtjad, kes on need kanalid sidunud põhikanaliteks, jätkas Kallas. «Ka mina ei vaja Vene kanaleid ega vaata neid,» märkis ta ja lisas, et ettevõtjatele peaks tulema surve, et need ei peaks olema põhipaketis, vaid see, kes soovib Vene kanaleid, peab endale eraldi tellima.

Peaministri sõnul ei õõnesta Eesti riigi alustalasid ainult Venemaa propaganda, vaid Eesti-sisesed riigivaenulikud üleskutsed. «Loomulikult ei pruugi teile valitsus meeldida. Valitsus reeglina ei meeldigi inimestele, sest pead tegema ebapopulaarseid otsuseid. Aga on selge vahe riigi ja valitsuse vahel – kas sa oled riigivastane või sa protesteerid valitsuse vastu? Igasugune riigiinstitutsioonide õõnestamine on riigivastane tegevus, näiteks politsei õõnestamine,» rääkis Kallas.

Politsei usaldusväärsust õõnestatakse nii, et maalitakse pilt, kus politsei on Eesti inimeste vaenlane või et kaitsevägi ei seisa Eesti iseseisvuse eest – see on palju ohtlikum tendents, mida me näeme mõne end rahvuslikuks tituleeriv inimese poolt, ütles Kallas. «Nad kasutavad Vene kanalite propagandat. Täpselt neidsamu jutupunkte, kuid looritavad selle n-ö sinimustvalgesse kastmesse ja see on see, mida vene propaganda on tahtnud saavutada, et jõuda nende inimesteni, kes neid ei vaata, kuid saavad selle kätte Eesti alternatiivsetest kanalitest,» selgitas Kallas.

Alaealiste tõhustusdoosist

Millal saavad alaealised teha tõhustusdoosi? Peaminister selgitas, et Euroopa Ravimiamet ei ole andnud selleks luba ning ka tootjad ei ole seda luba taotlenud. «Osad riigid on küll tormanud teadlastest ette, aga meie oleme võtnud seisukoha, et kui ekspertkomisjon, tuginedes näiteks Euroopa Ravimiametile, võtab sellise seisukoha, siis me toetame seda,» lisas Kallas. «Aga seni seda ei ole,» täiendas peaminister.

Energiahüvitise arestimisest

Postimees kirjutas esmaspäeval, et kuigi riigikogu võttis kolmapäeval vastu seadusemuudatuse, mille järgi kohtutäiturid energiahüvitist peatselt enam arestida ei saa, laekus taotlejatele siiski hüvitisraha, mis seejärel arestiti.

Egle küsis, miks riik tegi energiatoetuse meetme, ent kohtutäiturid saavad seda ikkagi arestida. «Nii ei tahagi inimesed ju taotlust teha, kui jäävad sellest ilma,» lisas Egle. Kallas selgitas, et kui meetmeid välja mõeldi, siis tõesti igasse detaili ei süvenetud. «See oli lünk, kuid nüüd on see parandatud,» lisas Kallas.

Tuleva aasta valimistest

Kallas rääkis ka valimistest. «Poliitikas kõik asjad muutuvad väga kiiresti, lausa paari tunniga. Ma praegu ei riputaks kellelegi võidupärga kaela, samuti kaotajaks ei tunnistaks,» rääkis peaminister.

Ta lisas, et pärast valimisi toimuvad ka läbirääkimised. «Lõpuks taandub kõik sellele, et kes siis saavad kokku riigikogus enamuse. Kindlasti Reformierakond läheb valimistele vastu tugeva meeskonnaga. Me hakkame koostama valimisprogrammi,» rääkis Kallas.

Isiklikest rünnakutest

Küsiti, miks peaminister ei tegele nende inimestega, kes teda avalikult sõimavad? «See on huvitav küsimus, ma lihtsalt ei jõua sellega tegeleda. See tundub kuidagi ka mõttetu, sest sinna läheb liiga palju energiat,» vastas Kallas.