Endine ajakirjanik liitus sotsidega

Tema hinnangul on siis palju rohkem lootust, et lapsi õpetavad ka tulevikus oma tööle pühendunud ning ka eriala õppinud õpetajad. «Kui me õpetajate palka ei tõsta, võime peatselt näha tulevikku, kus osa kooli lõpetavaid noori ei oska arvutada saja piires ega suuda ilma vigadeta kirjutada isegi oma nime,» leiab Koorits.