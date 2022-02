Lahkusin, sest tundsin, et aeg muutusteks on küps. Seitse aastat ühe organisatsiooni teenistuses on läinud kiirelt ja väljakutserohkelt. Nautisin seda teekonda, sain hindamatuid kogemusi, kohtusin väga paljude erinevate inimestega, mõnedest on saanud ka head sõbrad ja mõttekaaslased edaspidiseks.