Läänemets: minister blokeerib asjata pensionäre ja vaeseid aitavat eelnõu

«Tegemist oleks kõige kiirema ja tõhusama viisiga ennetada juba täna inimeste vaesusesse sattumist vähendades samas palgaralli survet tööandjatele. Rahandusministri põhimõtteline vastuseis näitab ilmekalt, et Reformierakond ei suuda adekvaatselt hinnata majanduses toimuva mõju rahva heaolule. Lisaks on praeguses keerukas julgeoleku olukorras vastutustundetu lasta inimeste majanduslikul olukorral halveneda,» ütles Läänemets.

Sotsiaaldemokraadid on riigikogule esitanud eelnõu tulumaksuvabastuse suurendamiseks. Eelnõu kohaselt tõstetakse alates 1. juulist maksuvaba tulu 654 euroni, mis jätab pensionäridele ja alla 2100 eurot teenivatele inimestele aastas kätte kuni 372 eurot rohkem. Ettepaneku maksumus on 2022. aastal 44 miljonit ja 2023. aastal 84 miljonit eurot. «Rahandusminister väidab küüniliselt, et muudatuse elluviimiseks puudub katteallikas, kuigi kasvanud maksutuludes on see selgelt olemas,» lisas Läänemets.