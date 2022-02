Lauri Läänemets: Vooglaiu pale hakkab paljastuma

«Ma arvan, et nüüd tegelik Varro Vooglaiu pale hakkab paljastuma. Väga kurb, kui inimene nii mõtleb,» kommenteeris Postimehele Lauri Läänemets.

«Minu arvates väärib see meie pädevate institutsioonide tähelepanu,» toonitas ta ja lisas, et arvestada tuleb ka sellega, kui suur jälgijaskond on Vooglaiul ning sellega, et Vooglaid on kutsunud inimesi üles meeleavaldustele riigi ja valitsuse vastu. «See väärib korralikku uurimist,» lisas Läänemets.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ja EKRE esimees Martin Helme ei ole oma sõnul Vooglaiu öelduga veel kursis, kuigi tema tsitaadid on avaldatud erinevates meediakanalites. Mida Läänemets sellest arvab? «Pigem nad ei taha seda näha. Minu teada osalevad EKRE juhtfiguurid Varro Vooglaiu korraldatud meeleavaldustel ning valitsusevastastel meeleavaldustel. Asi on ikkagi tahtmises, mitte selles, et nemad ei tea midagi,» vastas Läänemets.

Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhataja Varro Vooglaid rääkis esmaspäeval Objektiivi saates, kuidas tal ei ole midagi selle vastu, kui Venemaa okupeerib Eesti. «Nimetage seda Eesti Vabariigiks või nimetage seda mingiks Eestimaa kubermanguks või millekski muuks,» nentis Vooglaid.