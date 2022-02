Kaja Kallas: Saheli piirkonna toetamine peab jääma Euroopa fookusesse

Kallase sõnul on Euroopa liitlased, seahulgas Eesti ja Prantsusmaa, ning Kanada ühiselt otsustanud Prantsusmaa juhitud operatsiooni Barkhane ja selle sihtüksuse Takuba tegevuse Malis lõpetada. «Otsus on tingitud oluliselt halvenenud poliitilisest ja julgeolekuolukorrast Malis, mis ei võimalda enam samal viisil oma kohaoluga riigis jätkata,» selgitas Kallas. Kohtumise järel võeti vastu ka ühisavaldus.

Samas on terrorismivastase võitluse ja regiooni stabiilsuse toetamine jätkuvalt meie strateegiline eesmärk. «Piirkonnas toimuval on otsene mõju ka Euroopale. Eesti jätkab osalust ÜRO rahuvalvemissiooni MINUSMA ja Euroopa Liidu väljaõppemissiooni EUTM Mali koosseisus,» ütles Kallas. Lisaks julgeolekuolukorra parandamisele on vaja leida senisest enam võimalusi Saheli piirkonna sotsiaalmajanduslikuks edendamiseks.