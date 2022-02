Pevkur: riigikogulane ei tohi rünnata ajakirjandust

Ernitsa hinnangul on Postimehe ajakirjanik propagandist, mitte ajakirjanik. Mida propagandist Ernitsa meelest tähendab, jättis rahvasaadik täpsustamata, kuid lisas halvustavaid hinnanguid ja leidis, et propagandist «tulebki uksest välja visata».

Ka teine EKRE saadik riigikogus Urmas Reitelmann kirjutas Ernitsa postituse kommentaariumis, et ajakirjanik saanud nüüd oma 15 minutit kuulsust. «Enne ei olnud keegi mehikesest kuulnudki, korraga pildiga lehes. Samas on tuntusel omad needused, mõni rahvuslikult meelestatud kodanik võib punategelasele märkuse teha,» ähvardas EKRE fraktsiooni liige.

«Eesti vabaduse üks alustalasid on vaba ja sõltumatu ajakirjandus. Meil on sõna vaba ja ka riigikogu liikmel on õigus oma arvamusele, ent riigikogu liige peab arvestama, et tema sõna on kindlasti ühiskonnas suurema kaaluga ning ajakirjanduse mistahes verbaalne või otsene ründamine ei ole kuidagi aktsepteeritav,» rõhutas Pevkur.