Roheliste uus juht: kõik Eesti inimesed on südames rohelised

«Meil on maailmavaateline selgus olemas ja meil on oma programm,» sõnas Kaasik kinnitusena, et seoses juhtide vahetamisega pole erakonnal plaanis kannapööret tegema hakata. «Meie sõnumid peavad lihtsalt paremini kõlama ja me peame erinevate inimgruppidega rohkem suhtlema – rohkem esinema meedias ja rohkem kirjutama,» märkis ta ära senised puudujäägid erakonna töös.

Tõugu sõnul on tema ja Kaasik suurepärane meeskond, et antud vajakajäämisi parandama hakata. «Oleme selline mõnus balanss kahest juhist, kellest üks on teadlase tüüpi vanem meesterahvas ja väga rahulik mees. Ja teine selline noor aktiivne naine, kelle toetus on väga suur noorte seas. Ja nii me loodame nüüd kõnetada kõiki valijagruppe,» selgitab ta. Kuid põhimõttelist kursimuutust Kaasiku sõnul siiski ei tule.

«Ühiskond peab mobiliseeruma selleks, et muuta kogu oma toimimist ja teha mõned asjad väga kiiresti ära.»

Küsimusele, mis on see kõige põletavam keskkonnateema täna, mille pärast rohelised südant valutavad, leiab Kaasik, et selleks on ikka rohepööre.

«Kõige akuutsem keskkonnateema on hetkel rohepööre kui selline. Teised erakonnad arutavad, kas see on või ei ole realistlik, kas me saame ikka nii kiiresti teha. Meie keskkonnaminister (Erki Savisaar, Keskerakond) on oma arvamuste põhjal väga skeptiline. Meie arvame aga, et seda tuleb teha kiiremini,» selgitab Kaasik ja lisab: «See on tegelikult ülemaailmses mõttes hädaolukord, mis mõningal määral sarnaneb sõjaolukorraga – ma mõtlen majanduslikus ja sotsiaalses mõttes. Ühiskond peab mobiliseeruma selleks, et muuta kogu oma toimimist ja teha mõned asjad väga kiiresti ära.»

«Mul ei ole selles absoluutselt kahtlustki, et ühel päeval on rohelised parlamendierakond.»

Tõugu usub, et see on tehtav, sest tema sõnul lähevad keskkonnateemad tegelikult siiski paljudele korda. Tõugu ei pelga välja öelda, et ka inimeste usk roheliste tõekspidamistesse on tõusuteel ning see päev, mil neist saab taas parlamendierakond, on samuti tulemas. «Mul ei ole selles absoluutselt kahtlustki, et ühel päeval on rohelised parlamendierakond ja mina ei lõpeta enne, kui see on saavutatud,» lubab ta. «Ma absoluutselt ei kahtle, et Eesti inimesed on kõik südames rohelised,» võtab Tõugu lootusrikkalt olukorra kokku.