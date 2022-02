Isamaa algatas eelnõu põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmiseks

Riigieksamitele on tänavu registreerunud üle 10 000 õpilase. FOTO: Urmas Luik

Isamaa fraktsioon andis riigikogule täna üle eelnõu, mille eesmärk on välistada põhikooli lõpueksamitel lävendite kaotamine ja sätestada seaduses, et põhikooli lõpetamiseks on vajalik sooritada kõik lõpueksamid vähemalt rahuldava tulemusega. Põhikooli lõpueksamite otsustamine peaks Isamaa hinnangul olema riigikogu pädevuses.