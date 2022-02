Kallas kutsus riigikogu erakondade esimehed kokku

«Täna alanud Venemaa laiaulatuslik sõjategevus Ukrainas on muutnud kogu Euroopa julgeolekukorda. Kuigi me teame, et praegu ei ole Eesti julgeolekule sõjalist ohtu, peame valmis olema hübriidohtudeks, valeinfo kampaaniateks ja ka provotseerimiskatseteks,» märkis peaminister Kallas.