Kallas pärast ülemkogu: paljud tunnistasid, et on olnud Putini suhtes naiivsed

«Ülemkogu oli väga masendavates toonides,» kirjeldas Eesti valitsusjuht kohtumise üldist meeleolu. «Kõik olid väga šokeeritud ja väga paljud tunnistasid, et nad on olnud Putini suhtes naiivsed. Nad tegelikult ei uskunud, et Putin võib niimoodi käituda.»

Mitmeid tunde väldanud kohtumise põhiline arutelu keerles ümber võimalike lisasanktsioonide kehtestamise Venemaale. «Selles osas olid kõik nõus, et peame hoidma ühtset joont ja tuleb kehtestada kõige karmimad sanktsioonid, mis on,» märkis Kallas, lisades, et erinevad Euroopa peaministrid pakkusid erinevaid asju välja, mida võiks veel sanktsioneerida, et Kremli tegevust mõjutada.

«Euroopa Ülemkogu leppis täna tihedas koostöös meie liitlaste ja partneritega kokku edasistes piiravates meetmetes, mis toovad Venemaale kaasa suuri ja tõsiseid tagajärgi tema tegude eest,» seisab ülemkogu järeldustes, mis saadeti välja kohtumise ajal. «Need sanktsioonid puudutavad finantssektorit, energeetikat ja transpordisektorit, samuti kahetise otstarbega kaupu (neid, mida saab kasutada nii tsiviil- kui sõjalisel otstarbel, E.K.) ning ka ekspordi kontrolli ja ekspordi rahastamist, viisapoliitikat, Vene kodanike lisamist [sanktsiooninimekirja] ja nimekirjade koostamise kriteeriume,» jätkab dokument.

Viimastel päevadel on palju kõneainet pakkunud nn rahvusvaheliste arvelduste süsteem SWIFT võimaliku väga tugeva sanktsioonina Venemaa vastu. «Jah, see oli laual, mitmed ministrid tõid selle välja,» märkis Kallas. «Mulle tundus, et keegi sellele väga vastu ei vaielnud, aga eks detailid selguvad,» jäi valitsusjuht ebalevaks.

Ülemkogu kohtumisel oli ministritel ka videoühendus Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga. Ta pöördus ministrite poole tõdemusega, et võib juhtuda, et räägib nendega viimast korda, kuna Putin on andnud märku, et Ukraina presidendi elu on otseses ohus.

Kallase sõnul küsis Zelenskõi ülemkogu juhilt kinnitust, et Ukraina võiks vähemalt tulevikus liituda Euroopa Liiduga. «Otsest jah-ei vastust ta ei saanud, mida ta võib-olla ootas,» nentis Kallas.