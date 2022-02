Ukraina ajakirjanik Valeria Pimkina: see on sõda hea ja kurja vahel

Sellist ei sooviks mitte kellelegi. Kuid me loodame, et kõik läheb veel hästi. Me täname Eestit toetuse eest. Me tajume seda reaalselt. Täname kõiki Euroopa Liidu maid ja ameeriklasi, kelle tähelepanu oli kuu aja jooksul pühendunud Ukrainale. Me saame sellest praegu väga hästi aru, kuidas meid on aidatud – näiteks täna juba olid kasutuses Javelinid (Eesti Kaitsevägi annetas läinud nädalal Ukrainale relvaabina tankitõrjerakette Javelin - toim).

Me Eestis oleme ka rahul, et saime teile Javelinid saata, loodame, et neist on abi.

Just, sellest on kasu, meie omad hävitasid 15 ühikut tehnikat just Javelinidega! Eesti kolleegid helistaavd meile pidevalt, et toetust avaldada (Julia Bali, Artur Aukon jt). Nad on loonud avatarid Ukraina toetuseks, see on väga meeldiv, me saame aru, et me pole üksi koletise vastu seismas.

Jah, me oleme teiega. Eestis on täna rahvuspüha ja kõigil vaba päev, kuid loomulikult ajakirjanikud ei puhka ja jälgivad olukorda. Tundub, et ka rahvusvaheliselt kõik meie liitlased saavad aru, mis toimub. Ka need riigipead, kes olid alles hiljuti kõhklevad Venemaa suhtes, enam ei võbele.

Kuidas te ise Eestis arvate, kas teie arvates on võimalik, et see, mis praegu Ukrainas toimub, võib väljuda siit ja puudutada ka teisi maid? Või arvate, et Venemaale piisabki vaid Ukrainast?

Ei, Valeria, nii see ei ole! Me saame väga hästi aru, et Ukraina on meie kaitse eesliin. Kui langeb Ukraina, võime meie olla järgmised. Me tajume seda väga hästi, et ukrainlased sõdivad praegu meie eest ka!

Mind huvitab ka, kuidas Euroopa tervikuna toimuvasse suhtub. Kas saadakse aru, et Putin tahab kogu maailmale tõestada, kui kõva mees ta on.

Arvan, et kõik need riigid, kes on vahetus Venemaa naabruses, seisavad praegu ukraina võitlejate seljataga.

Putini isu ilmselt kasvab süües.

Ajalugu on näidanud, et agressori isu ei saagi otsa. Ta usub vaid jõudu. Läänel on muidugi jõudu piisavalt, kuid Lääs peab oma jõudu ka veenvalt näitama.

Ma muidugi mõistan, miks see kõik nii ettevaatlikult toimub. Läänes peab iga riigi juht oma rahvale aru andma, miks neil on vaja siduda end selle sõjaga. Mõnele võib ju tunduda, et mis see meie asi on, kui venelased ja ukrainlased pole omavahel midagi suutnud rahulikult ära jagada, et miks siis on meil vaja sinna ronida. Iga normaalse riigi juhtkond peab oma inimestele selgitama, miks suunata oma suuri ressursse kuhugi, kus käib kaklus.