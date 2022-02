Karilaid teatas täna riigikogu väliskomisjonile, et erakonna fraktsioon esitab NATO Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni esimehe kohale Oudekki Loone asemele Marko Šorini.

Karilaid lisas selgituseks, et Loone läheb Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi delegatsiooni liikmeks. «Oudekkil on anda oma panus kosmosedelegatsioonis ning Markot vajatakse just täna NATO delegatsioonis,» vastas Karilaid Postimehele.