EKRE Võru osakonda asub juhtima endine keskkonnaminister

Epler on pärast poliitikasse siirdumist töötanud aastatel 2019-2020 rahandusminister Martin Helme nõunikuna ning oli 16. novembrist 2020 kuni 26. jaanuarini 2021 keskkonnaminister Jüri Ratase valitsuses.

«EKRE jaoks läksid sügisesed kohalike omavalitsuste volikogude valimised edukalt, mis näitas, et viimastel aastatel on tegutsetud väga tõhusalt. Nüüd ootab ees neli aastat tööd kohalikul tasemel, kuid eeloleva aasta tähtsaimad tegevused on kindlasti seotud 2023. aasta kevadel toimuvate riigikogu valimistega,» ütles Epler.