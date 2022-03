Alar Karis noortele: kõige parem ja mõistlikum, mida teie praegu teha võite, on õppida

«Vaheaeg on läbi saanud, taas seate mõtted ja sammud kooli poole. See vaheaeg oli teistsugune. Nii nagu paljud täiskasvanud, on ka suur osa teie hulgast mõtetega Ukrainas. Seal toimuv sõda, on ebainimlik, julm ja kurb,» pöördus Karis noorte poole ja lisas, et seda kõike iga päev jälgida on raske kõigile.

«Kutsun teid meediat ja sotsiaalmeediat jälgides olema tähelepanelikud, mis on tõene ja mis valelik propaganda,» kirjutas Karis ja lisas, et õnneks teeb Eesti meedia – nii eesti- kui ka venekeelne – head tööd ja on usaldusväärne. «Aga vahepeal tehke negatiivsete uudiste vahel ka sporti, kuulake muusikat, käige jalutamas, suhelge sõpradega. Sest vaatamata kõigele on see teie noorusaeg ja noored olete te vaid üks kord elus. Ja Eesti on kaitstud ning vaba,» lisas Karis.

«Kõige parem ja mõistlikum, mida teie praegu teha võite, on õppida,» rõhutas Karis ja lisas, et nii saab targemaks, hoolivamaks ja inimlikumaks. «Et teie põlvkond oskaks elada rahus ning pühendada enda energia ja teadmised heale, maailmale tõeliselt oluliste probleemide lahendamisele,» lausus Karis.

«Hoidke ennast ja üksteist. Olge tähelepanelikud ja arvestavad. Nii oma kaasõpilaste, pereliikmete kui ka õpetajate suhtes. Meie kaasmaalased, ükskõik, milline on nende kodune keel, vajavad mõistmist ja tuge, sest see ei ole meist kellegi sõda, see on Putini sõda. Kui tunnete aga, et soovite Ukrainat aidata, siis on võimalik panustada vabatahtlikuna näiteks Pagulasabis,» pöördus Karis noorte poole.

President kutsus noori üles olema avatud, abivalmid ja toetavad Ukrainast saabuvate sõjapõgenike vastu. «Mõnestki neist saab teie kooli- või klassikaaslane, ehk isegi pinginaaber. Võtkem nad enda sekka, aidakem neil Eestis hakkama saada,» lisas Karis.