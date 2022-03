Keskerakond teatas Ühtsele Venemaale koostööprotokolli kehtetusest

«Seoses meie 2004. aasta koostööprotokolliga, millele on alla kirjutanud Ain Seppik, Mailis Reps, Valeri Bogomolov ja Valeri Gussev, teatab ja kinnitab Eesti Keskerakond üle, et dokument ei kehti,» seisab post@edinros.ru aadressile saadetud ingliskeelses kirjas.

Kaaskirjas märgib Hanimägi, et «seoses Vene Föderatsiooni rünnakuga Ukraina vastu kinnitas Eesti Keskerakonna volikogu 5. märtsil 2022 üle, et Ühtse Venemaa ja Keskerakonna vahel 2004. aastal sõlmitud dokument ei kehti».

Keskerakonna volikogu kinnitas laupäeval üksmeelselt üle, et 2004. aastal sõlmitud koostööprotokoll erakonnaga Ühtne Venemaa on raugenud ning see ei kehti enam. Otsuse poolt oli 103 volinikku, erapooletuid ja vastuhääletajaid ei olnud.