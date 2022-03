Ladõnskaja-Kubits: Isamaa juhtkonna mõtlemiskriis on tunduvalt sügavam

«Isamaa eestseisuse eilne otsus oli mitte lihtsalt halb, vaid selle otsuse kaudu ilmnenud juhtkonna mõtlemiskriis on tunduvalt sügavam,» kommenteeris Ladõnskaja-Kubits.

Poliitiku jaoks tekitas küsimusi erakonna eestseisuse otsus arutada küsimusi liikmelisuse osas, kui samal ajal on julgeolekukriis. «Sel hetkel kui keset Euroopat käib sõda /---/ arutab (eestseisus - toim.) 3-4 tundi tõsimeeli küsimust: kas riigi endine peaprokurör ja Ukraina asjade ekspert sobib ikka Isamaalise erakonna liikmeks? Ja otsustab, et ei sobi,» viitas Ladõnskaja-Kubits eile erakonnast välja heidetud Lavly Perlingule.

«Ilmnes, et kõige jõhkrama kriisi ajal võime lubada endale tegeleda aruteluga «kes siia laua äärde veel ei mahu»,» lisas Ladõnskaja-Kubits.

«Kas erakonna kompetents on nii kõrge ja olukord maailmas nii kindel, et võime endale lubada välja visata ka inimesi, kellel on 20 aastat ja enam poliitilist staaži?» viskas poliitik küsimuse õhku, viidates samuti erakonnast välja visatud Siim-Valmar Kiislerile.