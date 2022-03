Jaak Madison pöördus Valge Maja poole: lubage Poola hävitajad Ukraina taevasse!

Eurosaadik Jaak Madisoni pöördumisega ühinesid kolleegid Riho Terras ja Charlie Weimers. Sama pöördumine saadeti ka USA suursaadikule Euroopa Liidus Mark Gitensteinile.

Madison selgitas Postimehele, et USA poolt on kohatu blokeerida Poola valmidust toetada Ukrainat MIG hävituslennukitega. «Ukraina on korduvalt palunud abi oma õhuruumi kontrollimiseks, kuid lääneriigid vaid kõhklevad ja ootavad ajal, kui agressor tapab süütuid inimesi ja pommitab haiglaid ning koole,» selgitas Madison.

Saadikud kirjutavad, et USA ja EL on varem ennast mässinud suurematesse konfliktidesse, kui on olnud vähem kaalul. «Õhuväed on Ukrainale väga vajalikud enda kaitsmisel, eriti nüüd järgmistes sõjafaasides. Ukraina õhuväel ei ole aega, et õppida/tutvuda uute hävituslennnukitega. Ukrainalt ei nõua Poola MIG 29-le üleminek eriti pikka treeningperioodi ning oleks kõige efektiivsem toetus Ukrainale,» kirjutati Valgele Majale.

8. märtsil teatas Poola valitsus, et on valmis USA-le kohe üle andma kõik neile kuuluvad MIG-29 hävituslennukid, et need üle anda Ukraina õhujõududele. Aga USA kaitseministeeriumi jaoks polnud see plaan vastuvõetav, sest nende hinnangul tähendaks USA hävituslennukite lendamine Ukraina õhuruumis ohtu kogu NATO jaoks.