Jaanus Karilaid Tartu linnavolinikust: neid mõtteavaldusi tuleb võtta rahulikult

Keskerakondlane Nikolai Põdramägi rääkis eile Tartu volikogus, et Ukrainas toimuv on kodusõda, millesse on Venemaa sekkunud ning Võidu silla nimevahetustega ei ole mõtet Venemaad ärritada. Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles, et mõne inimese uitmõtteid tuleks võtta rahulikult.