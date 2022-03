Riina Solman Parempoolsete liidritest: erakonnas on toimunud nüüd selginemine

8. märtsi pärastlõunal visati erakonnast välja siseühenduse Parempoolsed juhtivad liikmed Tõnis Kons, Lavly Perling, Kristjan Vanaselja ja Siim-Valmar Kiisler. Samuti heideti välja oma sõnavõttude tõttu skandaali sattunud Saaremaa vallavolikogu liige Harry Raudvere.

Miks aga erakonnast heideti välja neli opositsiooniliidrit? «Mina väidan seda, et see näitab erakonna tugevust. Tegelikult arvasime välja neli nö Parempoolsete liidrit, kes kaks aastat olid tegelikult olnud väga häälekad ja see päädis pereheitmisega, mis toob erakonnale maailmavaatelise selginemise,» vastas Solman. Ta lisas, et tegelikult oli 2018. aastal selgitatud erakonnas uuesti välja oma maailmavaade.

«Tekkis erakonna sisse väike eraldi erakond, kes esindas oma ideoloogiat, mis erines, siis meil ei jäänud päevalõpuks palju tegevusi enam üle,» selgitas Solman, et see on lühike kokkuvõte, mis siis toimus erakonnas.

Solmani sõnul on erakonna tugevuseks nüüd see, et on selginetud. «Ja tänaseks oleme kuulnud, et on sündimas uus erakond,» lausus Solman ja soovis edu Parempoolsete liidritele.

«Igal juhul on hea, kui inimesed saavad valida selge ilmavaate vahel. Seda, et keegi tahab kõigile lubada midagi, sellist suurt segaese ilmavaatega valikut, siis ma selle poolt ei ole. Ja nüüd on see ka Isamaas selgemaks saanud,» rõõmustas Isamaa aseesimees.

Tema sõnul erakonnal ei olnud hirmu valijaid kaotada Parempoolsete tõttu. «Aga tagasisidet oli väga palju. Küsiti, et mida ajab nüüd Parempoolsete ühendus erakonnas,» selgitas Solman ja lisas, et ka erakond ei saanud sellest aru. «Ega ei lugenud ka üldsõnalisest manifestist läbi, et mis see täpsemalt on. Aga kui küsida täpseid küsimusi, siis selgeid vastuseid ei saanud,» lausus Solman.

Pigem leidis kinnitust Solmani sõnul see, et väärtushinnangud olid teatud seisukohtadest erinevad. «Minu hinnangul, tundub ka eestseisus vaatas üsna ühtselt, et ilmavaateline erinevus on nii suur, et see läheneb Eesti 200-le, olles pigem Eesti 200 light. Aga ta ei ole siiski juurte juures Isamaa,» kirjeldas Solman.

Isamaa Nõmme ja Mustamäe juhatused lahkuvad erakonnast ja liituvad MTÜga Parempoolsetega. Kas Isamaa laguneb? «Ei. Ma ütlen uuesti, et selginemine käib. Ilmselt tähendab see seda, et Nõmme ja Mustamäe liikmed astuvad välja ja liituvad MTÜ Parempoolsetega,» vastas Solman.