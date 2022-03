Isamaast lõplikult irdunud Parempoolsed üritavad suveks jõuda erakonna loomiseni

Konsi sõnul ei lähe Parempoolsete väärtused enam kokku Isamaa väärtustega. «Isamaa erakonnas on mindud väga tugevalt vastuollu nende demokraatlike aluspõhimõtetega, mille Parempoolsed oma asutamisel eesmärgiks seadsid,» sõnas Kons, lisades, et erakonnas on muuhulgas asutud piirama sõnavabadust. «Isamaa on muutunud selgelt autokraatlikuks ja ebademokraatlikuks organisatsiooniks,» lisas ta.