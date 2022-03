OTSEPILT ⟩ Valitsuse pressikonverentsil osalevad Aab, Jaani ja Riisalo

Peaministri ülesannetes riigihalduse minister Jaak Aab selgitas, et kaitseministeeriumile ja kaitseväele oli tänane otsus oluline eeskätt selleks, et nad saaks hankeid juba korraldama hakata. Vastavalt kaitseministeeriumi kavale hakatakse tema sõnul kulusid katma nii kiiresti kui võimalik.

«See on ajalooline otsus, sellist otsust Eestis varem tehtud pole. Aga olukord dikteerib, et me peame olema valmis. Valmis võimekustega. Kindlasti annab omad õppetunnid sõda Ukrainas,» rääkis Aab.