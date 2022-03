VIDEO ⟩ Jüri Ratas pidas Ukraina ülemraadale tavatult emotsionaalse kõne

«Rahvusvaheline toetus Ukrainale on olnud enneolematu, kuid seda tuleb igakülgselt jätkata. Oluline on sõda agressori vastu võita, Vene väed välja saata ja Ukraina territoriaalne terviklikkus taastada. Ja siis peame üles ehitama Vene vägede poolt purustatud linnad. Loodan, et selleks ajaks on Ukraina ühinemisprotsess Euroopa Liiduga alanud,» rääkis Ratas.