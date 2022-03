Reformierakond on reitingutabelis tõusnud kindlaks liidriks

Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti koostöös korraldatava küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 29 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 21,4 protsenti ja Eesti 200 17,7 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Reformierakonna toetus tõusis nädalaga 1,3 protsendipunkti võrra ning viimase seitsme nädalaga on peaministripartei toetus kasvanud 7,7 protsendipunkti võrra. Teisel kohal oleva EKRE toetus nädalaga ei muutunud ning Reformierakonnast jäädakse 7,6 protsendipunkti kaugusele. Kolmandal kohal oleva Eesti 200 toetus on viimase kolme nädalaga langenud kahe protsendipunkti võrra.

Esikolmikule järgnevad Keskerakond 16,5 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 7,4 protsendiga ning Isamaa 5,5 protsendiga. Isamaa toetus on viimase viie nädalaga langenud 1,9 protsendipunkti võrra.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 45,5 protsenti ja opositsioonierakondi 34,3 protsenti vastajatest.

Teadur Martin Mölderi sõnul paistab kõige olulisema muutusena käesoleval nädalal silma Reformierakonna toetuse jätkuv kasv. Kui Venemaa-Ukraina sõjale eelnenud nädalal oli nende nelja nädala keskmine toetus 22 protsenti, siis praeguseks on see tõusnud 29 protsendi tasemele.

«Kuigi nelja nädala keskmine on stabiilselt kasvanud, on Reformierakonna iganädalastes tulemustes olnud viimasel neljal nädalal väga palju kõikumist. Märtsi esimesel nädalal oli see 31,2 protsenti, sellele järgneval nädalal 24,5 protsenti ning nüüd viimasel nädalal on see uuesti üle 30 protsendi,» rääkis Mölder.

Reformierakondlaste toetuse kasv on olnud tagasihoidlikum väiksema sissetulekuga valijate hulgas, kes pole kunagi erakonna tuumikvalijate hulka kuulunud. «Oluline on ka ära märkida, et absoluutarvudes pole Reformierakond viimastel nädalatel toetajaid juurde võitnud ning toetuse kasv on tulnud selle arvelt, et teised erakonnad on absoluutarvudes toetajaid mõnevõrra kaotanud ning eelistuseta valijate osakaal on kasvanud,» selgitas Mölder.