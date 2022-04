Jüri Ratas: ministrivahetus võib tulla kõne alla, kuid praegu sellist otsust ei ole

«Taavi Aas on teinud tõsist tööd oma valdkonnas,» kirjutas Ratas. Ta lisas, et Aas on töötanud aktuaalsete energiateemadega, et leida selles valdkonnas muredele lahendused, pidades silmas järgmist kütteperioodi, sealhulgas riigi gaasivarude tagamist ning vajaliku LNG-terminali rajamist.