Riigikogu ärgitab rahvusvahelist üldsust nimetama Venemaa tegevust Ukrainas genotsiidiks

Eelnõu algatajate nimel riigikogule üle andnud Urmas Reinsalu (Isamaa) rõhutas, et Venemaa Föderatsiooni agressioonisõjas Ukrainas on ilmsiks tulnud süstemaatilised ja massilised sõjakuriteod, mida Venemaa on sooritanud Ukraina rahva vastu.