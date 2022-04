Helme: võib olla hakkavad sajad tuhanded Ukraina sõjapõgenikud prostitutsiooniga tegelema

Mart Helme märkis riigikogus, et kuuga on Eestisse jõudnud 30 000 uut inimest, kelle puhul on küsimärk, kas neile on mõtet üldse eesti keelt õpetama hakata või mitte. «Kas meil on vaja hakata neile oma haridussüsteemi tekitama või ei ole, sest me ei tea, kas nad lähevad edasi läände, lähevad nad tagasi oma kodumaale või jäävad siia. Kui aga meie tahame seda kõike korrastada seaduseelnõuga, siis ütleb koalitsioon, et korjake ära. Ei kõlba, ei ole vaja,» ärritus Helme.

«Kas koalitsioonisaadikud saavad aru, et me oleme juba kaotanud tegelikult, eesti rahvas, eestikeelsed valijad on juba kaotanud Tallinna linna? Kas nad saavad aru, et me oleme juba kaotanud Ida-Virumaa suured linnad ja Ida-Virumaa praktiliselt tervikuna. Meie, eestlased ei otsusta seal,» toonitas ta ja lisas, et seal otsustavad tihtipeale Venemaa kodanikud.

«Ja nüüd teeme uksed-aknad pärani lahti, laseme kümned tuhanded inimesed siia sisse, uued inimesed, kelle lojaalsuse kohta me ei tea, mis lojaalsus neil on. Ärge tulge mulle rääkima, et nad kõik on ukrainlased. Ei ole,» lausus Helme ja lisas, et nad on Ukraina passidega, heal juhul Ukraina passidega venelased. «Ja meil on juba kurioosumeid, kus nad on öelnud, et aga Putinil (Venemaa president Vladimir Putin - toim.) on õigus. Õigesti teeb. Uksed-aknad pärani lahti, mõtlemata sellele, mis on kümne aasta pärast,» lausus EKRE aseesimees.

Ukrainast tassitakse meile sisse nakkushaigusi, mille kohta me oleme arvanud, et neid Eestis enam ei saa kunagi olla.

Mart Helme tõi kõnesse oma arstist poja, lisades, et ta suhtleb arstidega. «Arstid ütlevad, et see tervishoiupilt on kohutav. HIV tuleb tagasi. Ukrainast tassitakse meile sisse nakkushaigusi, mille kohta me oleme arvanud, et neid Eestis enam ei saa kunagi olla,» selgitas Helme.

«Need naised, noored naised, me ei tea, mida nad siin tegema hakkavad. Võib olla sajad tuhanded naised nendest hakkavad prostitutsiooniga tegelema. Kes võtab mürki ja ütleb, et see nii ei lähe?» rääkis Helme riigikogus.

Helme sõnutsi on tal tihti tunne, et koalitsioon on totaalne lasteaed. «Või on tõepoolest meil tegemist kahjuritega – inimestega, kes on manipuleeritavad ja šantažeeritavad, aga kes võib-olla ka oma liberaalsete vaadete poolest lihtsalt vihkavad Eesti rahvast, vihkavad eesti keelt, vihkavad eesti kultuuri, tahavad, et meie haridus oleks ingliskeelne, tahavad, et meie tänavakeel oleks venekeelne,» loetles Helme.

