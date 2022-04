Reinsalu teeb presidendile ettepaneku Schröderilt riiklik teenetemärk tagasi võtta

«Austria kantsler Karl Nehammer käis esmaspäeval Moskvas Putini juures, et öelda talle tõtt sõja kohta näkku, nagu ta ise pidulikult väljendas,» kirjutas Reinsalu sotsiaalmeedias.

Möödunud pühapäeval kirjutas Bloomberg, et Nehammeri kohtumise eesmärgiks olla dialoogi loomine Venemaaga rahuni jõudmiseks. Kantsler ütles 10. aprillil, et arutas visiiti ka Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni ja Saksamaa kantsleri Olaf Scholziga.

Reinsalu märkis, et kohtumise eel viitas Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov, et võib-olla räägitakse Vene gaasitarnetest Austriasse. «Nüüd on Austria uudisteagentuur APA teatel tulnud ilmsiks, et Vladimir Putin andis kinnituse Mosvas Austria kantslerile, et gaasitarned jätkuvad ja nende eest saab nö eurodes maksta (ilmselt mõeldakse makseid nö hübriidkontole Gazprompangas),» kirjutas Reinsalu ja lisas, et alles hiljuti teatas Austria kantsler, et ta on samuti vastu Vene gaasi sanktsioneerimisele.

«Kohtumine Putiniga kestis 75 minutit, nagu hiljem teavitati ja nagu välja tuleb siis seal arutati Ukrainas toimuva genotsiidi kõrval Vene gaasi tarneid,» tõdes Reinsalu. Tema jaoks teeb loo eriti õõvastavaks see, et Nehammer oli Moskvasse sõitnud pärast Butša külastamist, kus ukrainlased näitasid talle massihaudu. «Lihtsalt õudne. Enam ei pea noor põlvkond imestama, kuidas teise maailmasõja jubedustel lasti juhtuda. See toimub meie silmade all,» kirjutas Isamaa poliitik.

«Kas kellelgi on näiteks Schröderi (Saksa endine liidukantsler ja Vene energiafirmade juhatusse kuuluv Gerhard Schröder - toim.) tegemisi vaadates kahtlust, mida see Putini tallalakkuja oleks teinud Hitleri või Stalini ajal?» küsis Reinsalu. Poliitiku sõnul muudab moraalselt vääritumaks kogu loo see, kui inimene reedab raha pärast, mitte aga seetõttu, et on ideoloogiliselt pimestatud. «Keegi ei usu ju, et Schröder on Putini ideeline kaasajooksik,» lisas Reinsalu.

Aastal 2000 andis president Lennart Meri Gerhard Schröderile I klassi Maarjamaa Risti.

«Teen Vabariigi Presidendile ettepaneku talt see orden oma otsusega ära võtta, et ta ei oleks samas nimistus väärikate ordenisaajatega,» rõhutas Reinsalu.