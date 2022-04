Petitsioon «Mart Helme riigikogust välja!» kogub allkirju

«Mart Helme on teada-tuntud oma liigjulge suuvärgi poolest, mis jätab soovida. Üha rohkem leiab üks riigikogu liige, et normaalne ja tavapärane on teiste inimeste avalik ja labane solvamine. Me kõik mäletame, kuidas mõne aja eest sõimas Helme peaminister Kaja Kallast bipolaarseks,» kirjutati rahvaalagatuses.