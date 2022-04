Hiiumaa soovib luua saarele kaitseväe baasi

Hiiumaal puudub kaasaegne ja tänapäevaseid võimalusi pakkuv kultuurikeskus. Kärdla kultuurikeskuse hoone on sedavõrd amortiseerunud, et vallavalitsuse hinnangul on selle korrastamise asemel mõistlikum ehitada uus hoone.

Hiiumaa kultuuri- ja konverentsikeskusest peaks saama ka kaasaegne konverentsikeskus, millist Hiiumaal ei ole. Keskuse hinnanguline maksumus on 10 miljonit eurot, millest poole ehk 5 miljoni jaoks loodab vald toetust riigieelarvest järgmisel kahel aastal.

Muhumaale on mandrilt 6 kilomeetrit, Hiiumaale 22. Kui näiteks hinnata, et keskmisel sõiduautol kulub 100 kilomeetri läbimiseks kütust 8 liitrit, peaks auto praamipilet Kuivastu ja Virtsu vahel maksma veidi üle euro, Rohuküla–Heltermaa liinil pea viis eurot. Tegelikkuses on täispilet vastavalt 10 ja 3 korda kallim. Sooduspilet Hiiumaa liinil vastab tegelikule kulule, Muhumaa liinil on siiski 3 korda kallim.

Arvestades, et laevaliini teenindamine on tulus äri, kui vaadata laevakompanii majandusaasta aruandeid, siis ei peaks laevapilet olema kasumi teenimise koht, seda tuleks võtta kui maanteepikendust. Kuna laevaliinidel on nii reisijate kui ka sõidukite üleveomahud kasvanud ning soodsama hinna korral kasvaks need veel enam, vajab laevaühendus eelarvest minimaalseid lisavahendeid või ei vaja neid üldse.

Sõjapõgenike kriis on eriti teravalt välja toonud eluasemete puuduse, ka Hiiumaal, kus elanike arv on kaks aastat kasvutrendis: 9440 inimese pealt 9570 inimeseni. Kasv oleks veel kiirem, kui soovijatele oleks võimalik elamispinda pakkuda.

Hiiumaa vald teeb ettepaneku riikliku üürimajade programmi kiireks ja senisest mahukamaks taaskäivitamiseks ja soovib riiklikku toetusmeedet omavalitsustele, et kasutusest väljas olevad munitsipaalhooned kohandada elamispindadeks.